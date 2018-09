- To niesprawiedliwe, że inne kluby rozmawiają z naszymi zawodnikami. To naprawdę bywa frustrujące i nam się nie podoba. Rozmawialiśmy o tym już z Realem Madryt. Jeśli coś faktycznie jest na rzeczy, i ktoś interesuje się naszym piłkarzem, to zawsze lepiej grać w otwarte karty i wpierw się do nas zgłosić, a nie do zawodnika - powiedział AL-Khelaifi cytowany przez dziennika "Marca".

Latem hiszpańskie i francuskie media spekulowały, że Kylian Mbappe lub Neymar dołączą do Realu. Ostatecznie obaj zostali w Paryżu. Jednak madrycki dziennik "AS" twierdzi, że w kolejnych okienkach transferowych Real ponownie postara się ich ściągnąć. 372 mln euro - tyle mają przeznaczyć Królewscy na wzmocnienia w najbliższych okienkach transferowych.

***

FIFA planuje rewolucję na rynku transferowym

LaLiga opublikowała limity płacowe w hiszpańskich klubach