Real był zainteresowany Mbappe już w trakcie ubiegłorocznego okna transferowego. Wówczas młodego reprezentanta Francji nie udało się sprowadzić ze względu na to, że wybrał on transfer do Paris Saint-Germain.

>> "Paulo Dybala w styczniu odejdzie z Juventusu"

W sierpniu francuscy dziennikarze donosili, że temat transferu powrócił, ponieważ władze Królewskich były zachwycone postawą Mbappe na mundialu w Rosji, na którym reprezentacja Francji triumfowała, a młody skrzydłowy strzelił cztery gole w siedmiu meczach.

>> Pep Guardiola wróci do Barcelony?

"Real Madryt dzięki bliskiemu przyjacielowi Florentino Pereza wznowił kontakt z zawodnikiem i jego ojcem. Stanowisko w hiszpańskim klubie było jasne: jeśli Mbappe wyrazi chęć na transfer, szefowie madryckiego zespołu rozpoczną ofensywę" czytamy na łamach "le10sport.com".

>> Hiszpania chce zorganizować Euro 2028 lub MŚ 2030

Jak twierdzi francuski portal, ojciec Mbappe poinformował jednak, że jego syn nie chce opuszczać Paryża. W związku z tym Real nie podjął działań. Nie oznacza to jednak, że w przyszłości temat nie powróci.