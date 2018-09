O możliwym transferze Neymara do Realu Madryt francuskie i hiszpańskie media informują od roku. Temat odżył w czasie ostatnich miesięcy ze względu na okno transferowe i coraz więcej plotek mówiących o tym, że zawodnik nie czuje się w Paryżu szczęśliwy. Głównie ze względu na to, że Ligue 1 nie jest zbyt silną ligą, a PSG ma małe szanse na triumf w Lidze Mistrzów.

Teraz francuscy dziennikarze informują, że piłkarz jest już zdecydowany na zmianę klubu. Ich zdaniem Neymar osiągnął już nawet porozumienie z Realem Madryt, z którym ustalił warunki indywidualnego kontraktu. Ojciec Brazylijczyka, będący też jego agentem, miał uzgodnić, że jego syn przeniesie się do Hiszpanii w czerwcu 2019 roku.

Warunki umowy nie są jednak znane, a sam transfer wciąż nie jest przesądzony. Do sfinalizowania transakcji potrzeba bowiem zgody właścicieli PSG, którzy do tematu sprzedaży swojej największej gwiazdy, za którą zapłacili 222 mln euro, podchodzą bardzo niechętnie. Szczególnie, że kontrakt Neymara jest ważny aż do czerwca 2022 roku.

Więcej o piłce nożnej:

>> "Paulo Dybala w styczniu odejdzie z Juventusu"

>> Pep Guardiola wróci do Barcelony?

>> Hiszpania chce zorganizować Euro 2028 lub MŚ 2030

>> Mecz Barcelony w USA zagrożony