Argentyńczyk uważa, że Realowi zaszkodziła sprzedaż Ronaldo i tym samym jego drużyna jest znacznie bliżej swojego lokalnego rywala niż w poprzednich sezonach. Real wygrał po raz trzeci z rzędu Ligę Mistrzów, a Cristiano Ronaldo strzelił w tych rozgrywkach 15 goli. Ale latem odszedł do Juventusu Turyn.

Atletico sukcesu w Lidze Mistrzów nie odniosło, ale zwyciężyło w Lidze Europy. Do tego, sezon ligowy zakończyło nad Realem Madryt, pokonało "Królewskich" w sierpniowym meczu o Superpuchar Europy.

- Jeśli chodzi o wyniki, to nie jesteśmy gorsi od Realu czy Barcelony, ale jeśli chodzi o indywidualną charakterystykę piłkarzy to już tak. Bez Cristiano Ronaldo jesteśmy na poziomie Realu Madryt - uważa Simeone.

Griezmann jest niedoceniany. To szaleństwo

Argentyńczyk po raz kolejny wyraził swoje zdumienie, że Antoine Griezmann nie ma poważania wśród piłkarskich ekspertów. Piłkarz w ciągu ostatnich czterech miesięcy został mistrzem świata, wygrał Ligę Europy i Superpuchar UEFA, ale na liście finalistów do nagrody dla najlepszego piłkarza FIFA się nie znalazł. W czołowej trójce znaleźli się Ronaldo, Luka Modrić i Mohamed Salah.

- To szaleństwo. Nikt mu nie jest w stanie tego wytłumaczyć. To żałosne. Jesteśmy rozczarowani, bo to on był najlepszym piłkarzem poprzedniego sezonu - stwierdził Modrić.

