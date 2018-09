Za przepytywanie Messiego wzięło się Radio Catalunya. Największa gwiazda FC Barcelony uważa, że klub nie musi się martwić o przyszłość, gdy on w końcu przejdzie na emeryturę. - Barcelona może być spokojna ze względu na to, jak klub funkcjonuje. Trzeba ufać pracy akademii piłkarskiej, wprowadzać nowych graczy właśnie z tej akademii, a przecież gwiazdy piłkarskie i tak będą przychodzić. Tak było w całej historii klubu - powiedział Messi.

- Chcę wypełnić kontrakt, a potem zobaczymy, czy przedłużę umowę, czy nie. Będę o tym rozmawiał z klubem. To nigdy nie był problem. W ogóle się tym nie przejmuję - dodał Argentyńczyk, który w tym roku skończył 31 lat.

Messi był też wypytywany o szanse Barcelony w Lidze Mistrzów. - Czas żebyśmy wygrali Ligę Mistrzów, bo w ostatnich trzech latach odpadaliśmy z niej w ćwierćfinałach. Zeszłoroczna porażka z Roma bolała szczególnie ze względu na wynik pierwszego meczu i to jak było w drugim. Mamy spektakularny skład i możemy walczyć o zwycięstwo - powiedział Messi.

- Zmarnowaliśmy kilka szans w erze Guardioli w półfinałach z Chelsea i Interem. Byliśmy faworytami, mieliśmy lepszą drużynę, ale przez detale i małe rzeczy nie awansowaliśmy do finału - dodał.

Messi skomentował też letnie transfery katalońskiego klubu. - Nowi gracze są bardzo dobrzy, a jeśli miałbym kogoś wyróżnić, to byłby to Arthur. On mnie zaskoczył. Nie wiedziałem o nim wiele, ale jest podobny do Xaviego. Lubi być przy piłce, grać krótkimi podaniami, jest solidny. Możemy mu zaufać. On mnie zaskoczył, ale wszystkich nowych graczy lubię - powiedział.

