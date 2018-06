Real Madryt czeka mała rewolucja w środku pola. W ostatnich dniach chęć odejścia z klubu wyraził Mateo Kovacić. Chorwacki pomocnik chce przejść do innego zespołu, aby częściej grać w podstawowym składzie. Niewykluczone, że z drużyny "Los Blancos" odejdzie także Marcos Llorente. Hiszpan również nie jest zadowolony z roli jaką odgrywa w zespole i chciałby więcej grać.

Władze "Królewskich" już zastanawiają się nad wzmocnieniami na tej pozycji. Mówiło się o zainteresowaniu zawodnikiem Lazio Rzym Sergejem Milinkoviciem-Saviciem, ale na liście życzeń znajdują się także zawodnicy, którzy mogą grać jako defensywni pomocnicy.

Zdaniem "Le Parisien" Real Madryt zastanawia się nad sprowadzeniem na Santiago Bernabeu zawodnika Chelsea, N'Golo Kante.

Francuski pomocnik trafił do "The Blues" z Leicester City latem 2016 roku za kwotę ok. 36 milionów euro. Od tego czasu stał się jedną z gwiazd zespołu Antonio Conte i podstawowym zawodnikiem tej ekipy.

W minionym sezonie w barwach Chelsea zagrał w 48 spotkaniach (4177 minut na boisku), w których strzelił jedną bramkę i zaliczył dwie asysty. Według portalu "Transfermarkt" 27-latek jest wyceniony na 60 milionów euro.