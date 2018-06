Rodrygo zostanie na kolejny rok w Santosie, aby regularnie grać i wciąż się rozwijać. W 2018 roku napastnik zagrał w 15 spotkaniach, strzelił 6 goli i zanotował 2 asysty.

Mierzący 172 cm zawodnik jest prawonożny, ale najczęściej gra na pozycji lewego napastnika. Nowy nabytek Realu na swoim koncie ma cztery występy w młodzieżowej kadrze Brazylii. Zdobył w nich trzy bramki.

- Gra w Realu Madryt to marzenie. Zawsze sobie to wyobrażałem. Gra w Europie wśród tylu wielkich zawodników, to jak sen. Zawsze mi dobrze doradzano. Odcinałem się plotek, rodzina mi powtarzała, żebym był skoncentrowany na Santosie, a oni się zajmą resztą - powiedział Rodrygo.

Próbkę jego umiejętności możecie zobaczyć tu:

Rodrygo to nie jedyny nastolatek z Brazylii, który trafi do Realu. 45 mln euro kosztował także Vinícius Júnior, napastnik Flamengo. A kolonia "Canarinhos" może się jeszcze powiększyć, gdy Królewscy myślą nad sprowadzeniem Alissona z Romy.

