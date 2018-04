Barcelona traci punkty i kończy mecz w "10"

FC Barcelona przyleciała do Vigo w bardzo eksperymentalnym składzie. W podstawowej "11" nie znalazł się ani jeden wychowanej ze słynnej La Masii (szkółki Barcelony). To jednak nie przeszkodziło gościom objąć prowadzenia w 36 minucie. Ousmane Dembele zdobył swoją premierową bramkę na boiskach La Liga.

To nie podłamało gospodarzy, którzy wyszli ofensywnie na tę część gry. Dobre podanie od Maximiliano Gomeza otrzymał Jonny Castro, który nie dał najmniejszych szans ter Stegenowi. Do przerwy był remis 1:1.

Po około 20 minutach od wzmocnienia gry bardzo ładną akcję przeprowadził duet Paulinho i Alcacer. Były napastnik Valencii ostatecznie uderzył na bramkę Alvareza, umieszczając piłkę w siatce.

Niedługo później Barcelona grała w "10". Po około 11 minutach gry z boiska został wyrzucony Sergi Roberto, który wyciął biegnącego sam na sam Aspasa. Decyzja sędziego Borbalana nie mogła być inna i Hiszpan musiał opuścić murawę.

Grając w przewadze Celta Vigo jeszcze bardziej podkręciła tempo i starała się wykorzystać przewagę. To jej się udało w 82 minucie, jednak bramka wywołała wiele kontrowersji. Marc Andre Ter Stegen sparował zacentrowaną piłkę, która uderzyła o rękę Iago Aspasa i wpadła do bramki. Zagranie ręką nie było przypadkowe, co zdecydowanie widać na powtórkach. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 2:2.

Celta Vigo 2:2 FC Barcelona

36' Ousmane Dembele 0:1

45' Jonny Castro 1:1

64' Paco Alcacer 1:2

82: Iago Aspas 2:2

Celta Vigo: S. Álvarez – Wass, Roncaglia, Sergi Gómez, J. Castro – Méndez (85. Boyé), Jozabed (73. Radoja), Lobotka, Sisto (79. Mor) – Gómez, Aspas (C).

FC Barcelona: ter Stegen (C) – Semedo, Y. Mina, Vermaelen, Digne – A. Gomes (60. Roberto), Paulinho – O. Dembèlé (78. Aleix Vidal), Denis Suárez, Coutinho (60. Messi) – Alcácer.