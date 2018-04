Primera Division. Barcelona z nowymi celami na koniec sezonu

Napisało o tym "Mundo Deportivo". Niespodzianka porażka 0-3 z Romą i odpadnięcie z Ligi Mistrzów sprawiły, że Barcelona ma nowe cele na końcówkę tego sezonu.

Barcelonę czeka kilka ciężkich dni. W sobotę zagra w lidze z Valencią u siebie, we wtorek na wyjeździe z Celtą Vigo, by 21 kwietnia w sobotę zmierzyć się z Sevillą w finale Pucharu Króla.

Zadaniem dla Barcelony jest wygranie wszystkich ośmiu spotkań, jakie zostały do końca sezonu (siedem ligowych i jeden pucharowy). - Chcą wygrać wszystko. Są wściekli i chcą to pokazać podchodząc do każdego kolejnego meczu, jakby to był finał - pisze "MD". Barcelona przeszłaby w ten sposób do historii, jeszcze nikt nie wygrał ligi hiszpańskiej bez ani jednej porażki w całym sezonie.

Kolejny cel: zrobienie wszystko, by pomóc Messiemu w zdobyciu korony króla strzelców. To głównie dlatego, że wielką chrapkę na to "trofeum" ma Cristiano Ronaldo i Real Madryt. Według katalońskiego dziennika Real w ten sposób chce odbić sobie przegraną ligę i uważa to trofeum za "dużo ważniejsze" niż prawdziwe mistrzostwo.

Obecnie Messi ma 29 goli i wyprzedza Ronaldo aż o sześć trafień. Portugalczyk znajduje się ostatnio w kapitalnej dyspozycji, ale trzy gole Argentyńczyka w ostatniej kolejce z Leganes sprawiły, że znowu odskoczył swojemu największemu rywalowi w klasyfikacji strzelców.