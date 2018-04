Griezmann zostanie w Atletico? Klub zaoferował Francuzowi podwyżkę

Obecny kontrakt Griezmanna z klubem z Wanda Metropolitano trwa aż do czerwca 2022 roku. To co spędza sen z powiek działaczy i kibiców Atletico Madryt to kwota odstępnego, jaka jest wpisana w kontrakt francuskiego snajpera. Potencjalny chętny musiałby zapłacić 100 milionów euro, co mając na uwadze ceny, jakie płaci się aktualnie za zawodników, nie jest kwotą specjalnie wygórowaną.

Ten zapis chce wykorzystać FC Barcelona, która zdaniem mediów od wielu miesięcy jest zainteresowana pozyskaniem Griezmanna. Mówi się, że transakcja miała zostać sfinalizowana już latem poprzedniego roku, jednak ze względu na zakaz transferowy madryckiego klubu Francuz postanowił zostać w Atletico.

Klub z Wanda Metropolitano nie zamierza czekać na rozwój wydarzeń z założonymi rękami i postanowił zareagować na doniesienia prasowe. Zdaniem "Daily Mirror" władze Atletico zaoferowały zawodnikowi nowy kontrakt, w którym kwota odstępnego byłaby znacznie wyższa, a i sam Griezmann zarabiałby jeszcze więcej.

Gazeta nie podaje, ile miałaby wynosić klauzula odejścia w umowie Francuza. W kwestii pensji snajper mógłby liczyć na podwyżkę o 3 miliony euro netto za sezon gry, przez co zarabiałby nie 15, a 18 milionów euro (na konto 27-latka wpadałoby co tydzień około 345 tysiące euro).

W obecnym sezonie Griezmann zagrał w 40 spotkaniach Atletico Madryt (3249 minut spędzonych na boisku), w których strzelił 25 bramek i zaliczył 13 asyst.