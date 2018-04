La Liga. Real Madryt zremisował z Atletico

Na Santiago Bernabeu do przerwy goli nie oglądaliśmy. Nie znaczy to jednak, że nie było ku temu okazji. W 30. minucie Real uratował Keylor Navas. 31-letni bramkarz zatrzymał strzał Diego Costy w sytuacji sam na sam. Tuż przed końcem pierwszej połowy szczęście uśmiechnęło się do Atletico. Po uderzeniu Marcelo, piłka odbiła się od słupka bramki strzeżonej przez Jana Oblaka.

Słoweniec nic do powiedzenia nie miał w 53. minucie gry. Z lewej strony w pole karne dośrodkował Gareth Bale, a Ronaldo złożył się do pięknego woleja, którym dał prowadzenie Realowi.

To nie trwało jednak długo, bo już cztery minuty później do wyrównania doprowadził Griezmann. Francuz wykończył ładną, zespołową akcję gości, a Navasa pokonał po zagraniu Vitolo.

Ostatnie minuty spotkania należały do Realu, który zamknął Atletico na ich połowie i szukał okazji do strzelenia decydującego gola. Taka nadarzyła się w 91. minucie, kiedy tuż sprzed pola karnego rzut wolny wykonywał Sergio Ramos. Uderzenie kapitana "Królewskich" w znakomitym stylu obronił jednak Oblak.

Po 31 kolejkach Atletico zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 68 punktów. Zespół Diego Simeone traci 11 "oczek" do prowadzącej Barcelony. Real jest trzeci z 64 punktami na koncie.