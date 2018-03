Primera Division. Zinedine Zidane: Chcę zostać w Realu Madryt jak najdłużej

"Królewscy" walczą o trzeci z rzędu triumf w Lidze Mistrzów, ale w innych rozgrywkach prezentują się przeciętnie. Stracili już praktycznie szanse na obronę tytułu mistrzowskiego - tracą 15 pkt do Barcelony na dziewięć kolejek przed końcem - i odpadli z Pucharu Króla.

To sprawiło, że dalsza przyszłość Zidane'a stanęła pod znakiem zapytania. Francuz jest marzeniem władz Paris Saint-Germain, ale ma inne plany.

- Gdyby to ode mnie zależało, zostałbym tutaj. Mój plan jest taki, by zostać tu jak najdłużej, co wielokrotnie powtarzałem - powiedział Zidane.

- Chcę być nadal trenerem Realu, bo lubię futbol, to to co robię i wiem, gdzie jestem. W Madrycie wszystko zależy od wyników. Jestem tu od 18 lat i wiem, jak ten klub działa.

W sobotę Real zagra w lidze z Las Palmas. Za to w przyszłym tygodniu zmierzy się z Juventusem w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów.