Wymowna okładka AS-a. Bayern zrobi z Lewandowskiego "tego złego", a Polak trafi do Realu Madryt

Hiszpański dziennik AS informuje, że transfer Roberta Lewandowskiego do Realu Madryt wszedł w fazę negocjacji najważniejszych szczegółów.

Mimo że Karl-Heinz Rummenigge zapowiedział, iż Lewandowski na sto procent pozostanie piłkarzem Bayernu w przyszłym sezonie, to dziennikarz Agustin Martins twierdzi, że trzeba czytać między wierszami.

Jego zdaniem prezes Bayernu tylko stara się zachować twarz w oczach kibiców swojego klubu. Klub dodatkowo będzie chciał na siłę zrobić z Lewandowskiego "tego złego", by jego odejście nie zostało odebrane jako porażka klubu.

Podobny wydźwięk ma także okłada AS-a, z której dowiadujemy się, że Lewandowski nadal marzy o grze w Realu i nie poddaje się w przekonywaniu klubu, by ten puścił go do wymarzonej drużyny.

AS AS

Do ogłoszenia transferu mogłoby dojść jeszcze pod koniec sezonu, ma to pomóc Lewandowskiemu w dobrym przygotowaniu się do mundialu.

Narracja Bayernu będzie prosta, a w złym świetle zostanie postawiony właśnie Lewandowski, który "odrzuci wartości klubu", a Bayern będzie zmuszony do jego sprzedania.

AS dodaje również, że Alvaro Morata i Edinson Cavani pojawiają się na liście ewentualnych kandydatów do zastąpienia Polaka. Jest na niej również młody napastnik Timo Werner.