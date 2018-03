Primera Division. Główny cel Realu Madryt? To nie Neymar czy Lewandowski. Trwają poszukiwania następcy Modricia

W kontekście Realu w ostatnim czasie najczęściej pisze się o próbach pozyskania Neymara albo Roberta Lewandowskiego. Obie operacje byłyby jednak bardzo trudne do przeprowadzenia.

Ale jak zwraca uwagę "Marca", Real ma inne trudne zadanie. - Gdyby to zależało od władz Realu, to sklonowałyby Lukę Modricia - pisze dziennik o chorwackiej gwieździe Realu. Prezydent Florentino Perez uważa go za idealnego pomocnika, wzór. I chciałby znaleźć na rynku transferowym jego młodszą wersję. Władze mają świadomość, że sukcesów Realu w ostatnich latach mogłoby nie być bez Chorwata.

Problemem jest jednak jego wiek. Były zawodnik Tottenhamu ma już 32 lata. Na najwyższym poziomie może jeszcze trochę pograć, ale idealnym rozwiązaniem byłoby sprowadzenie jego następcy wcześniej, by był gotowy przejąć rolę lidera zespołu od Modricia, gdy ten już odejdzie.

