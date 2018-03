La Liga. "Real Madryt powinien pozbyć się wielu piłkarzy"

Zeszły sezon był niemal perfekcyjny dla Realu. Królewscy zdobyli podwójną koronę, bo triumfowali w lidze hiszpańskiej i Lidze Mistrzów. Szkoleniowiec drużyny uznał więc, że Real nie potrzebuje wielkich wzmocnień, choć Madryt opuścili m.in: Alvaro Morata i James Rodriguez.

Przed sezonem 2017/18 mistrzów Hiszpanii zasilili m.in: Dani Ceballos, Achraf Hakimi, Jesús Vallejo, Marcos Llorente i Borja Mayoral, czyli gracze perspektywiczni, ale wciąż za słabi na grę w pierwszym składzie Realu. Ba, Zinedine Zidane rzadko kiedy daje im nawet wejść z ławki rezerwowych. Zdaniem portalu Goal.com, ci piłkarze powinni latem opuścić Real i poszukać sobie klubu na miarę ich możliwość.

Niepewna przyszłość dotyczy też wielkich gwiazd, takich jak: Isco, Karim Benzema i Gareth Bale.

Isco musi ustabilizować formę

Hiszpan zanotował świetny zeszły sezon, szczególnie imponował formą wiosną, kiedy był kluczowym zawodnikiem Realu. W sezonie 2017/18 jest słabszy w jego wykonaniu. Isco świetne mecze przeplata słabymi. Ogółem (w lidze i Lidze Mistrzów) rozegrał łącznie 32 spotkania. Jego bilans to 5 goli o 6 asyst. Jeżeli nie przebudzi się w końcówce sezonu, to możliwe, że latem odejdzie z Realu. Chętni na 25-latka na pewno się znajdą.



Co z Benzemą?

Francuz jest graczem podstawowego składu, jednak kibice zarzucają mu nieskuteczność. Napastnik we wszystkich rozgrywkach rozegrał 34 spotkania, ale zdobył zaledwie 8 bramek, w tym 4 w lidze. Benzema ostatni raz zdobył ponad dwadzieścia goli w lidze (24) w sezonie 2015/16. Rok temu zakończył rozgrywki La Liga z zaledwie jedenastoma trafieniami...



Wiecznie kontuzjowany Gareth Bale

Słyszysz "Bale", myślisz "kontuzja". 28-letni Walijczyk trafił do Madrytu w 2013 roku. Od tego czasu przez kontuzje nie mógł wystąpić w około 80 spotkaniach! W tym roku również gra w kratkę. W lidze zagrał zaledwie 19 razy, ale liczby go bronią. Zdobył 9 bramek i zanotował 3 asysty. Władze Realu powoli tracą cierpliwość. Prawdopodobny kierunek przeprowadzki? Powrót do Anglii..