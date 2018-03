Przyjaciel Neymara: Są duże szanse, że zmieni klub

Neymar i jego ojciec, który jest zarazem agentem piłkarza, publicznie deklarują miłość do Paris Saint-Germain. Od jakiegoś czasu puszczają jednak oko do władz Realu, nie wykluczają przenosin do Madrytu. Dużo mówi i pisze się o tym w Hiszpanii. Ale chyba jeszcze więcej we Francji, gdzie ostatnim, który zabrał głos w tej sprawie, jest Luiz Gustavo - pomocnik Olympique Marsylia oraz przyjaciel Neymara.

- Dla Ligue 1, dla Francji, po prostu dla nas wszystkich, byłoby dobrze, gdyby Neymar tutaj został. Ale to wcale takie pewne nie jest. Powiem więcej: są duże szanse, że on jednak zmieni klub - mówi Gustavo w rozmowie z francuską rozgłośnią radiową RMC Sport.

Piłkarze Realu publicznie deklarują, że bardzo chętnie powitaliby Neymara w swoim zespole. Pozytywnie o takim pomyśle wypowiedzieli się Dani Carvajal, Raphael Varane czy Casemiro. - To świetny piłkarz, jeden z trzech najlepszych na świecie. Znakomicie zgrałby się z Cristiano Ronaldo - powiedział ten ostatni.

Marcelo z kolei stwierdził, że "pewnego dnia Neymar na pewno zagra w Realu", a Sergio Ramos dodał: "Chcę grać z najlepszymi, a to oczywiste, że Neymar należy do takiego grona. Łatwiej tutaj przejść z PSG niż bezpośrednio z Barcelony".

Przypomnijmy, że Neymar trafił do PSG latem ubiegłego roku z Barcelony za 222 mln euro. Tyle wynosiła klauzula odstępnego. W kontrakcie z PSG już takiego zapisu nie ma, ale Królewscy i tak wierzą, że uda im się przekonać francuski klub. Że do transferu dojdzie już w letnim oknie transferowym.

Obecnie Neymar jest kontuzjowany, prawdopodobnie nie zagra do końca sezonu. Jego kontrakt z PSG wygasa w czerwcu 2022 r.