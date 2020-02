kukunapniu 3 godziny temu Oceniono 3 razy 3

> Dzięki temu trafieniu kapitan reprezentacji Polski wyrównał rekord Gerda Muellera



Nie ma co się tak podniecać bo pewnie jak Lewandowski dojdzie do tej 40stki

w sezonie to takich rekordów Gerda będzie musiał wyrównywać jeszcze 17naście.

A jak nie dojdzie do 40 goli to co z tego że wyrówna tych półrekordów po drodze

nawet 16 skoro nie pobije tego najbardziej znaczącego.