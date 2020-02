Bayern świetnie otworzył spotkanie agresywnymi atakami. Już w 3. minucie meczu wyszedł na prowadzenie. Kilka podań w pobliżu pola karnego rywala, Thomas Mueller z pierwszej piłki wypuścił na pozycję Roberta Lewandowskiego, który silnym strzałem pod poprzeczkę nie dał żadnych szans na interwencję bramkarzowi.

Sekcja Piłkarska odc. 34

12 minut i trzy gole Bayernu

Kolejne 10 minut przyniosło dwa następne gole. Najpierw do bramki Timo Horna trafił Kingsley Coman w 5. minucie, a w 12. gola strzelił Serge Gnabry. Do końca pierwszej połowy wynik nie uległ już zmianie, a FC Koeln nie potrafiło w żaden sposób zagrozić zawodnikom Hansiego Flicka.

W drugą połowę lepiej weszli gospodarze, którzy narzucili szybkie tempo gry, ale w dwóch dogodnych sytuacjach Jhon Cordoba uderzał na bramkę Neuera ze spalonego. Chwilowy spokój wykorzystał Bayern i w 66. minucie prowadzenie Bawarczyków na 4:0 podwyższył, strzelając swojego drugiego gola Gnabry.

Koeln odpowiedziało, ale zatrzymał je Neuer

5 minut później jedyną bramkę w meczu zdobyli gospodarze. Po dograniu Kainza do pustej bramki wbił piłkę Mark Uth. W kolejnych minutach Koeln miało kolejne okazje do odrobienia strat, ale wciąż powstrzymywał ich Manuel Neuer. Bramkarz Bayernu świetnie spisywał się w pojedynkach sam na sam z napastnikami rywali Bawarczyków, przez co już do końca spotkania utrzymał się wynik 4:1.

Bayern dzięki temu zwycięstwu jest liderem Bundesligi z dorobkiem 46 punktów i przewagą punktu nad drugim w tabeli RB Lipsk. FC Koeln pozostaje na 14. miejscu z 23 punktami.

FC Koeln - Bayern Monachium 1:4 (0:3)

Bramki: Uth (71.) - Lewandowski (3.), Coman (5.), Gnabry (12.), (66.)

Koeln: Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach (Kainz 29.) - Skhiri, Hector - Drexler, Uth, Jakobs (Schmitz 72.) - Cordoba (Modeste 81.)

Bayern: Neuer - Pavard, Boateng (Hernandez 46.), Alaba (Goretzka 79.), Davies - Kimmich (Tolisso 59.), Alcantara - Mueller - Gnabry, Lewandowski, Coman