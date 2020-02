mer-llink godzinę temu Oceniono 8 razy 0

Entuzjazmować się tym, że drużyna jest - hura!!! sukces!!! alleluja!!! - "nad strefa spadkową"? Bo gra tam Nasz???

To materiał na co najwyżej dwuwierszową notkę.

Zachwycać się, że ktoś nie Jest Ostatni, bo to Nasz? (patrz Kubica; no ale ten, to w dodatku za nasze pieniądze)?

Wolactwo w stanie czystym.



P.S> A co na to nasi Patryjoci Wyklęci: entuzjazmować się Niemieckim rynkiem, Germańskimi rozgrywkami, Teutońską ligą? Wisieć u klamek wnuków Wehrmachtu? Oddawać naszych najwybitniejszych Synów Narodu na służbę za podłe dojczmarki? Och pardon , za ojro, no ale to szwabskie ojro wszak!!! Narodowy Szwadron na koń nie siada? Szabli nie chwyta??