Była 32. minuta, gdy Achraf Hakimi dostrzegł podłączającego się do akcji Łukasza Piszczka i obsłużył go podaniem, a Polak precyzyjnym strzałem lewą nogą z linii pola karnego strzelił gola. To było pierwsze trafienie 34-latka w tym sezonie.

Tuż po zmianie stron było już 2:0 a bramkę zdobył Jadon Sancho, który wbiegł w szesnastkę rywali, minął obrońcę, a następnie mocnym strzałem na bliższy słupek pokonał bramkarza.

W 54. minucie było już 3:0. Erling Braut Haaland, który rozgrywał swój piąty mecz w Bundeslidze, strzelił już ósmego gola w lidze. Nikt wcześniej tego nie dokonał.

W 74. minucie mocnym strzałem zza pola karnego popisał się Raphael Guerreiro i była to czwarta bramka wpuszczona przez Kevina Trappa.

Później nie padły już żadne gole. Borussia dzięki wygranej ma 42 punkty i traci "oczko" do Bayernu, który w niedzielę zmierzy się z FC Koeln. Eintracht zajmuje 9. miejsce.