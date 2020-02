Juergen Klinsmann był trenerem Herthy ledwie od listopada, rezygnację złożył po tym jak w meczu 21. kolejki Bundesligi jego zespół przegrał u siebie z FSV Mainz 1:3 w fatalnym stylu. To dzięki Klinsmannowi Krzysztof Piątek trafił do Herthy, Polak nie zdobył jeszcze bramki w lidze niemieckiej, ale trafił już do siatki w Pucharze Niemiec i nawet po meczu z Mainz był komplementowany przez Klinsmanna.

Na tym jednak współpraca Piątka z Klinsmannem się kończy. Trener Herthy Berlin poinformował na Facebooku, że rezygnuje z prowadzenia tego zespołu. - Jako główny trener potrzebuję również zaufania osób zarządzających. Jeśli nie jest gwarantowane, nie mogę wykorzystać w pełni swojego potencjału jako trener i dlatego też nie mogę dźwigać tej odpowiedzialności - podkreślił Klinsmann w oświadczeniu, które wystosował na Facebooku.

Kulisy odejścia Klinsmanna z Herthy

O kulisach decyzji Klinsmanna informuje niemiecki portal Tz.de. Według jego informacji o planach niemieckiego trenera wcześniej wiedział jedynie współwłaściciel Herthy - Lars Windhorst. Klinsmann miał mu powiedzieć o swojej decyzji już w poniedziałek.

Pozostali członkowie klubu i drużyny dowiedzieli się o wszystkim dopiero we wtorek rano. - Myśleliśmy, że trener zaprasza nas na spotkanie całej drużyny. Tymczasem on ogłosił, że odchodzi. Według mnie to wielka strata - powiedział Marko Grujić. Według informacji przekazanych portalowi, spotkanie trwało nie dłużej niż 10 minut, a decyzja Klinsmanna wprowadziła do klubu chaos.

- To dla nas wielki szok. Oczywiście w tle były pewne problemy. Być może ważną rolę odegrały jakieś problemy prywatne - zastanawia się obrońca Herthy, Dedrick Boyata. Według Sky Sport News powody rezygnacji Klinsmanna były jednak zupełnie inne. Chociaż Niemiec miał zostać trenerem drużyny tylko do końca sezonu, to już teraz planował on pozostanie w tej roli na kolejne rozgrywki.

W tym celu Niemiec miał domagać się większej władzy w klubie oraz podwyżki. Na to w Berlinie zgodzić się jednak nie chcieli. Co ciekawe, o decyzji Klinsmanna jako ostatnia miała dowiedzieć się jedna z najważniejszych osób w Hercie, czyli jej dyrektor zarządzający - Michael Preetz.

"Jesteśmy bardzo zaskoczeni tym, co wydarzyło się rano. Zwłaszcza po współpracy opartej na zaufaniu, jaka miała w intensywnym dla nas zimowym okienku transferowym. Nie mieliśmy żadnych sygnałów o możliwości zajścia takich zmian" - mówi Preetz na oficjalnej stronie Herthy.

Hertha Berlin znajduje się aktualnie na 14. miejscu w tabeli Bundesligi. Ma sześć punktów przewagi nad strefą spadkową. Z ligi spadną trzy najsłabsze drużyny.