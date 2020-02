Jak informuje znany niemiecki dziennikarz, władze Bayernu Monachium już skontaktowały się z agentami piłkarza RB Lipsk. Jeśli jakikolwiek inny klub zgłosi zainteresowanie Dayotem Upamecano, to mistrzowie Niemiec zostaną poinformowani o tym fakcie.

Bayern obserwuje Francuza od dłuższego czasu. 21-latek jest jednym z najbardziej utalentowanych obrońców w Bundeslidze. Do RB Lipsk przyszedł w styczniu 2017 roku z RB Salzburg za ok. 10 milionów euro i od razu wywalczył sobie miejsce w składzie. W tym sezonie rozegrał 24 mecze we wszystkich rozgrywkach, a łącznie w niemieckim klubie rozegrał 99 spotkań, w których strzelił trzy gole i zaliczył jedną asystę. Latem w kontrakcie Upamecano uaktywni się klauzula odejścia w wysokości 60 mln euro. Francuz w ostatnim ligowym spotkaniu obu drużyn zatrzymał Roberta Lewandowskiego >>

Bayern Monachium - RB Lipsk. Piękny trik Lewandowskiego, ale do akcji wkroczył VAR:

Falk poinformował również o tym, że zainteresowanie Bayernu Lukasem Klostermannem (innym piłkarzem Lipska) w ostatnim czasie jest nieco mniejsze - głównie dlatego, że Bawarczycy chcieliby pozyskać na prawą obronę Sergino Desta z Ajaksu.