- Timo to dobry zawodnik, który rozegrał wyśmienitą rundę jesienną. Posiadamy jednak Roberta Lewandowskiego, który jest napastnikiem perfekcyjnie pasującym do naszego stylu, czego nie można powiedzieć o Wernerze - mówił w styczniu Hasan Salihamidzić, dyrektor sportowy Bayernu Monachium, cytowany przez "Sport Bild". Choć od tej wypowiedzi minęły już trzy tygodnie, to temat właśnie powrócił. Karlheinz Foerster, reprezentujący interesy Timo Wernera, złożył skargę do kierownictwa Bayernu Monachium. Powód? Foerster uważa, że Salihamidzić obraża jego zawodnika i psuje wizerunek Wernera.

Bayern - RB Lipsk 0:0. Timo Werner zmarnował doskonałą sytuację [ELEVEN SPORTS]

23-letni Werner to jeden z największych talentów niemieckiego futbolu. W tym sezonie, licząc wszystkie rozgrywki, wystąpił w 30 meczach, zdobył 25 bramki i zanotował 10 asyst. Patrząc na samą Bundesligę ma o dwa gole mniej niż Robert Lewandowski, autor 22 trafień.

Wychowanek Stuttgartu występuje w Lipsku od 2016 roku, gdy klub koncernu Red Bull zapłacił za niego 14 milionów euro. Napastnik jest wyceniany przez Transfermarkt.de na 75 milionów euro.