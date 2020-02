Joshua Kimmich często wypowiada się w różnych sprawach, które są później szeroko komentowane w Niemczech. Mehmet Scholl, w przeszłości piłkarz Bayernu, a obecnie ekspert telewizyjny w rozmowie z rodzimymi mediami nie zostawił suchej nitki na 25-letnim graczu ekipy Hansa Flicka.

Ostry komentarz legendy Bayernu o Kimmichu

- Pamiętam te wszystkie wypowiedzi i wywiady Joshuy Kimmicha. Dla mnie jest to zdecydowanie za dużo. On jest Gretą Thunberg wśród niemieckich piłkarzy - powiedział Mehmet Scholl, odnosząc się do szwedzkiej aktywistki klimatycznej, wybranej Człowiekiem Roku tygodnika "Time" (2019).

- On nie jest jeszcze wystarczająco dojrzały. Dostrzegam u niego przekonanie, że musi mieć na wszystko wpływ i wszędzie wtykać swoje palce. Ja tego nie rozumiem. Widać, że w Monachium chcą zrobić z niego lidera, wszystko na to wskazuje. Przed nim jedna długa droga do tego, by zostać Bastianem Schweinsteigerem - zakończył były reprezentant Niemiec.

Na słowa Scholla postanowił odpowiedź Kimmich. - Każdy ma swoje zdanie i to jest w porządku - skwitował krótko Joshua.

Mehmet Scholl jest jedną z legend Bayernu Monachium. W zespole z Bawarii grał przez 15 lat. W sumie wystąpił w 334 spotkaniach i zdobył w nich 87 goli.

