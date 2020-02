7 goli w lidze hiszpańskiej i 7 goli w Pucharze Hiszpanii - to dotychczasowe statystyki Alexandra Isaka w tym sezonie. Napastnik Realu Sociedad imponuje. Ostatnio pomógł swojej drużynie wyeliminować Real Madryt z krajowego pucharu, gdy Sociedad ograło na Bernabeu "Królewskich" 4:3. Isak strzelił w tamtym meczu dwa gole i zaliczył asystę.

Borussia zarobi wielkie pieniądze na Isaku?

O 20-letnim Szwedzie jest coraz głośniej i nic dziwnego, że zainteresowały się nim mocniejsze drużyny. Jak donosi "Marca", Isak może wrócić do Borussii Dortmund, która w lipcu zeszłego roku sprzedała go za 8 mln euro do Sociedad. Działacze BVB zagwarantowali sobie przy tym możliwość odkupienia 20-latka za 30 mln euro. Zdaniem hiszpańskich mediów Borussia będzie chciała skorzystać z tego zapisu, by sprowadzić reprezentanta Szwecji do Dortmundu i natychmiast sprzedać go jeszcze drożej.