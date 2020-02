Zdaniem "The Sun" latem ma dojść do kolejnej rewolucji kadrowej w Bayernie Monachium. Działacze z Allianz Arena chcą zapewnić Robertowi Lewandowskiemu większe wsparcie w ataku. Stąd pomysł by sprowadzić z Liverpoolu Roberto Firmino, a z Manchesteru City Leroya Sane.

Piękny trick Lewandowskiego w ostatnim meczu z RB Lipsk:

Gwiazdor Liverpoolu w Bayernie?

O pozyskaniu Sane przez Bayern mówi się już od dawna. Miało do tego dojść kilka miesięcy temu, ale Niemiec doznał kontuzji i zrezygnowano z transferu. Temat ma wrócić latem. Wówczas też działacze mistrzów Niemiec będą chcieli pozyskać Firmino. Gwiazdor "The Reds" miałby kosztować około 75 mln funtów. Na transfer Brazylijczyka naciska trener Hansi Flick. Gdyby Firmino przeszedł do Bayernu, jego miejsce na Anfield miałby zająć Timo Werner.

Roberto Firmino jest zawodnikiem Liverpoolu od pięciu lat. W tym czasie w 228 meczach miał 76 goli i 59 asyst.