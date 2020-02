Był 53. minuta, gdy Robert Lewandowski otrzymał podanie od Thomasa Muellera w polu karnym RB Lipsk. Polak obrócił się z piłką, popisał fantastyczną sztuczką techniczną i zmusił Dayota Upamecano do faulu. Sędzia nie miał wątpliwości, że Lewandowski był faulowany i wskazał na rzut karny. Po chwili skorzystał jednak z wideoweryfikacji, bo dostał informację, że polski napastnik mógł być wcześniej na spalonym. VAR potwierdził to podejrzenie i choć Lewandowski ustawił już piłkę na 11. metrze, to sędzia nakazał rozpoczęcie gry przez gości.

Zobacz kapitalny trick Roberta Lewandowskiego:

Bayern pozostał liderem

Piłkarze RB Lipsk oddali tego dnia tylko jeden celny strzał, Bayern Monachium raptem dwa. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Na remis także rywalizacja Roberta Lewandowskiego z Timo Wernerem. Polak nadal jest na prowadzeniu w klasyfikacji strzelców Bundesligi (22 gole), a Niemiec traci do niego dwie bramki. W tabeli ligi niemieckiej Bayern prowadzi i o punkt wyprzedza ekipę z Lipska.