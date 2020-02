W 63. minucie Bayern Monachium wykonywał rzut rożny, po którym piłka szybko trafiła pod nogi gości. Ci zamierzali wykorzystać miejsce, przeprowadzając szybką kontrę. Do piłki doszedł Christopher Nkunku, który pognał lewym skrzydłem i zagrał do środka do idealnie ustawionego Timo Werner. Niemiec miał przed sobą tylko bramkarza Manuela Neuera, ale nie trafił nawet w bramkę!

Zobacz fatalne pudło Timo Wernera:

Bayern na remis z Lipskiem, Lewandowski na remis z Wernerem

Werner miał dużo czasu, był nieatakowany, a mimo to nie zdołał pokonać Neuera. To była najlepsza sytuacja RB Lipsk w całym spotkaniu. Goście oddali tego dnia tylko jeden celny strzał, Bayern Monachium raptem dwa. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Na remis także rywalizacja Roberta Lewandowskiego z Timo Wernerem. Polak nadal jest na prowadzeniu w klasyfikacji strzelców Bundesligi (22 gole), a Niemiec traci do niego dwie bramki. W tabeli ligi niemieckiej Bayern prowadzi i o punkt wyprzedza ekipę z Lipska.