Na to starcie czekali wszyscy kibice w Niemczech. Prowadzący w tabeli Bayern Monachium gościł wicelidera RB Lipsk. Bayern miał przed tym meczem punkt przewagi nad zespołem Juliana Nagelsmanna. W dodatku na boisku pojawili się dwaj najskuteczniejsi zawodnicy Bundesligi w tym sezonie. Robert Lewandowski strzelił 22 gole, a Timo Werner o dwa mniej.

Tak Bayern pokonał Mainz w poprzedniej kolejce Bundesligi:

Bayern dominował na początku meczu

W pierwszej połowie lepsi byli gospodarze, którzy raz za razem dochodzili do groźnych sytuacji. Na lewym skrzydle szalał Alphonso Davies. Momentami Kanadyjczyk był jednak zbyt szybki dla kolegów, którzy nie dochodzili do jego podań w polu karnym. Robert Lewandowski w pierwszej połowie miał jedną znakomitą sytuację. Piłkę po jego strzale wybił z linii bramkowej Dayot Upamecano. Goście ograniczali się głównie do długich piłek w kierunku Wernera, ale niewiele z nich wynikało.

Odmieniony Lipsk, a Lewandowski bez gola

Druga połowa mogła idealnie rozpocząć się dla Lipska. Już w 46. minucie Marcel Sabitzter dostał piłkę tuż przed bramką gospodarzy, ale uderzył za wysoko. Dwie minuty później błąd Jerome'a Boateng i Manuela Neuera próbował wykorzystać Werner, ale jego strzał na pustą bramkę zablokował David Alaba. W 53. minucie Lewandowski popisał się sztuką techniczną, wyszedł sam na sam z bramkarzem rywali i był faulowany. Sędzia wskazał na rzut karny, ale zmienił zdanie, bo okazało się, że Polak był na spalonym.

W 63. minucie Christopher Nkunku idealnie podał do Wernera, a ten mając dużo czas i miejsca fatalnie spudłował. W odpowiedzi w 78. minucie Lewandowski zagrał z pierwszej piłki do Leona Goretzki, a ten przegrał pojedynek z bramkarzem Lipska.

W hicie Bundesligi bez goli. Bayern pozostaje liderem tabeli, drugie RB Lipsk traci punkt do mistrzów Niemiec. Trzecia Borussia Dortmund ma cztery punkty mniej od bawarczyków.