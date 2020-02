Borussia Dortmund walczy w tym sezonie o mistrzostwo Niemiec, natomiast Bayer Leverkusen marzy o grze w Lidze Mistrzów. Zespół Luciena Favre'a przed starciem w Leverkusen zdobył w rundzie wiosennej aż 15 bramek w trzech ligowych meczach i był faworytem konfrontacji na BayArena.

Leverkusen lepszy od Borussii po elektryzującym spotkaniu

Spotkanie lepiej rozpoczęło się dla gospodarzy. Kevin Volland w sytuacji sam na sam pokonał Romana Burkiego. Na odpowiedź BVB trzeba było czekać do 22. minuty. Mats Hummels wygrał walkę o piłkę po rzucie rożnym i głową zaskoczył Hradecky'ego. Zaledwie 11 minut później niesamowitym technicznym uderzeniem popisał się Emre Can i dał Borussii prowadzenie. W końcówce pierwszej połowy drugiego gola zdobył dla Bayeru Volland i było 2:2.

W 65. minucie Raphael Guerreiro wpakował piłkę do siatki z bliskiej odległości i wydawało się, że goście spokojnie wygrają ten mecz. Tymczasem w końcówce cofnęli się do defensywy i czekali tylko na kontrataki.

Za taką zachowawczą taktykę ekipa BVB szybko została ukarana. W odstępie dwóch minut między 81. a 82. minutą, gospodarze zdołali odwrócić losy spotkania. Najpierw Leon Bailey wyrównał na 3:3, a po chwili Lars Bender po dośrodkowaniu Skingravena precyzyjną główką na dalszy słupek dał swojemu zespołowi wygraną.

Pierwszy taki mecz norweskiego snajpera w Borussi Dortmund

Było to pierwsze spotkanie Erlinga Haalanda w barwach BVB bez jakiejkolwiek zdobyczy bramkowej. W poprzednich pięciu meczach trafiał do siatki aż osiem razy we wszystkich rozgrywkach.

Borussia Dortmund po porażce 3:4 dalej zajmuje trzecie miejscew Bundeslidze, ale może zostać wyprzedzona przez swoją imienniczkę z Moenchengladbach, która w niedzielę zmierzy się z FC Kolen (godz. 15:30). Natomiast Bayer po tej wygranej obecnie plasuje się na piątym miejscu, mając tylko 2 punkty mniej od BVB.

Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund 4:3 (2:2)

1:0 - Kevin Volland 20'

1:1 - Mats Hummels 22'

1:2 - Emre Can 33'

2:2 - Kevin Volland 43'

2:3 - Raphael Guerreiro 65'

3:3 - Leon Bailey 81'

4:3 - Lars Bender 82'

Składy:

Bayer 04 Leverkusen: Lukas Hradecky - Lars Bender, Jonathan Tah, Edmond Tapsoba, Daley Sinkgraven - Sven Bender - Karim Bellarabi (46' Mitchell Weiser), Kai Havertz, Nadiem Amiri (89' Aleksandar Dragović), Moussa Diaby (71' Leon Bailey) - Kevin Volland.

Borussia Dortmund: Roman Burki - Achraf Hakimi, Mats Hummels, Manuel Akanji (87' Thorgan Hazard), Dan-Axel Zagadou - Emre Can (87' Mario Goetze), Axel Witsel - Jadon Sancho, Julian Brandt (46' Giovanni Reyna), Raphael Guerreiro - Erling Haaland.