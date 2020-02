19-letni Erling Braut Haaland w barwach Borussii Dortmund zdobył już osiem bramek, w tym siedem w Bundeslidze, w której zagrał dotąd tylko 136 minut. Szkoleniowiec reprezentacji Norwegii Lars Lagerbaeck jest zachwycony tempem rozwoju młodego napastnika. Wierzy też, że to pomoże Norwegii awansować na mistrzostwa Europy.

REKLAMA

- Jeszcze nigdy nie spotkałem się z tak fenomenalnym talentem. Nawet Zlatan Ibrahimovic w tym wieku nie miał takiej klasy i rozbłysnął dopiero później. Podobnie było z Fredrikiem Ljungbergiem. Teraz z Haalandem mamy całkiem spore szanse na wygranie najpierw z Serbią, później ze Szkocją lub Izraelem - mówi Lagerbaeck dla szwedzkiego dziennika „Expressen”.

Nieprawdopodobny debiut Haalanda w Borussii Dortmund:

Okazuje się, że szał związany z Haalandem jest tak duży, że rzecznik prasowy reprezentacji Norwegii tylko odrzuca kolejne zapytania od programów telewizyjnych i innych mediów. - Erling będzie dostępny tylko dla stacji posiadającej prawa do transmisji meczu. Wszystkie spotkania z innymi mediami i wywiady sam na sam będą wykluczone do zakończenia meczów barażowych. Musimy go chronić - mówi Svein Graff.

Erling Haaland ma zdolność do zapadania w pamięć. Kibicom w Polsce - podczas Euro do lat 20, gdy w meczu z Hondurasem strzelił 9 goli i jednym meczem zapracował na tytuł króla strzelców całego turnieju. Kibicom w Europie - świetną jesienią w Lidze Mistrzów, w której więcej bramek zdobył tylko Robert Lewandowski. I właśnie jego drogą Haaland ma podążać. Krok po kroku. Najpierw ograć się w Borussii, podbić Bundesligę i dopiero odejść do największego klubu. Najlepiej z wymarzonej Premier League. Już nie jako zdolny nastolatek, a jako gwiazda europejskiej piłki. Więcej o tym zawodnika przeczytasz w tekście Dawida Szymczaka.