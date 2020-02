Robert Lewandowski strzelił dwa gole, a Bayern Monachium pokonał po nerwowej końcówce Hoffenheim 4:3 w starciu 1/8 finału Pucharu Niemiec. Jak niemieckie media oceniły występ Lewandowskiego?

- Maszyna do strzelania goli się nie zatrzymuje: to jego 34. i 35. gol w 29. meczu o stawkę - pisze monachijski Abendzeitung, który przyznał Lewandowskiemu notę 2 (skala 1-6, im niższa, tym lepsza). Bohaterem spotkania został wybrany Thomas Mueller, który jako jedyny otrzymał najwyższą notę - 1. Niemiec strzelił w tym spotkaniu gola i zaliczył asystę. Od TZ.de notę 1 - oznaczającą klasę światową - otrzymali obaj ci piłkarze.

Nieuznany gol to żaden problem dla Lewandowskiego

Od portalu Sport.de Lewandowski dostał 1,5. - Jak zwykle zajmował najgroźniejsze miejsca w polu karnym i można było grać do niego piłki - czytamy w uzasadnieniu. Goal.com (nota 2) oceniło, że choć pierwszy gol Polaka nie został uznany, to "w obecnej formie nie stanowi to dla niego żadnego problemu".

Nieco surowiej Lewandowski został oceniony przez Suddeutsche Zeitung. - Był mniej widoczny od niektórych kolegów z Bayernu. Gdy strzelił gola głową, miał szczęście: nikt nie stał w bramce Hoffenheim. Pentke zatrzymał jego drugie uderzenie głową, ale ostatecznie strzelił gola po rożnym wykonywanym przez Kimmicha - czytamy.

