Bayern Monachium wygrał 4:3 z TSG Hoffenheim w 1/8 finału Pucharu Niemiec. Tym samym Bawarczycy awansowali do ćwierćfinału rozgrywek, co zawdzięczają m.in. Robertowi Lewandowskiemu, który strzelił trzecią i czwartą bramkę dla drużyny Hansa Flicka. Dla kapitana reprezentacji Polski były to - licząc wszystkie rozegrane sezony - odpowiednio trafienia numer 35. i 36. w Pucharze Niemiec. Tym samym wyprzedził w klasyfikacji strzelców wszech czasów został wiceliderem.

Najskuteczniejsi piłkarze w historii Pucharu Niemiec:

Gerd Mueller - 75 goli Robert Lewandowski - 36 Dieter Mueller - 35 Claudio Pizarro i Hannes Loehre - obaj po 34

Zobacz gola Roberta Lewandowskiego [WIDEO]

Bayern zagra zatem w ćwierćfinale Pucharu Niemiec, a wraz z nim w środowy wieczór do kolejnej fazy rozgrywek awansowały Union Berlin i Bayer Leverkusen. Monachijczycy są liderem Bundesligi z dorobkiem 42 punktów. Hoffenheim w ligowej tabeli jest na siódmej pozycji, mając 33 punkty.

Wielkie wskazuje, że Lewandowski zostanie królem strzelców Bundesligi. Obecnie ma 22 gole, drugi w tym zestawieniu jest Timo Werner. Napastnik RB Lipsk zdobył dwie bramki mniej.