78. minuta spotkania Borussii Dortmund z Werderem Brema w Pucharze Niemiec. Giovanni Reyna dostał piłkę od Juliana Brandta, minął dwóch rywali i oddał strzał zza pola karnego. Dla Borussii była to kontaktowa bramka (na 2:3), a dla Reyny - debiutancka na poziomie seniorskim.

Reyna dopiero dwa tygodnie temu zaliczył pierwszy mecz w seniorach. Jego debiutancki występ przeciwko Augsburgowi (5:3) sprawił, że pobił rekord Christiana Pulisica - stał się najmłodszym Amerykaninem (17 lat i 82 dni), który wystąpił w Bundeslidze.

Debiutancki gol Reyny nie pomógł Borussii. Werder wygrał środowe spotkanie 3:2 i to on awansował do ćwierćfinału Pucharu Niemiec.

Giovanni Reyna od dawna uważany jest za wielki talent. To potomek ponad stukrotnego reprezentanta Stanów Zjednoczonych, Claudio Reyny. Choć urodził się w Anglii, pierwsze piłkarskie kroki stawiał za Oceanem. W lipcu zamienił jednak akademię New York City FC na Borussię Dortmund.