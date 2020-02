Schalke rywalizowało z Herthą już w Bundeslidze w zeszły piątek. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem, a Krzysztof Piątek zaliczył debiut w nowym zespole (dostał 30 minut). Wtorkowy mecz rozpoczął się od przewagi Schalke, ale to drużyna gości miała lepsze okazje do zdobycia gola. Jedną z nich wykorzystała w dwunastej minucie, gdy Alexandera Nuebela pokonał Pascal Koepke. Po objęciu prowadzenia goście starali się kontrolować grę, co udało im się udokumentować drugą bramką.

Krzysztof Piątek strzelił pierwszego gola w nowym klubie!

W 39. minucie Krzysztof Piątek dostał podanie od Koepke, po czym niepilnowany Polak uderzył niezbyt mocno, ale bardzo celnie i pokonał Nuebela. To pierwszy gol Polaka w barwach Herthy Berlin. Na drugie 45 minut o wiele bardziej zmotywowane wyszło Schalke. Udało im się wyrównać i to w ciągu zaledwie sześciu minut! Najpierw w 76. minucie bramkę zdobył Daniel Caligiuri, a następnie w 82. Amine Harit.

To dogrywka miała zdecydować o tym, kto zagra w ćwierćfinale Pucharu Niemiec. W 100. minucie Jordan Torunarigha został przewrócony przez zawodnika Schalke i zderzył się z Davidem Wagnerem (trenerem gospodarzy). Po zamieszaniu został ukarany drugą żółtą kartką. Musiał opuścić murawę, a po interwencji VAR-u z boiska za swoją reakcję wyleciał także Wagner.

Dobra okazja Piątka. Niedługo później Schalke zadało zabójczy cios

W drugiej części Krzysztof Piątek miał dobrą okazję: w 110. minucie po rzucie rożnym głową próbował wepchnąć piłkę do bramki Nuebela, ale został zablokowany w gąszczu zawodników Schalke. Gospodarze zadali decydujący ciospięć minut później. Po rzucie rożnym dla Herthy, piłkarze Schalke wybili piłkę i wyprowadzili kontrę. Benito Raman popędził sprintem i pokonał Jarsteina, który po raz kolejny nie zachował się najlepiej przy bramce rywala.

Wynik nie zmienił się już do końca dogrywki. Schalke awansowało do ćwierćfinału Pucharu Niemiec, a Hertha Berlin pożegnała się z tymi rozgrywkami. W Bundeslidze zawodnicy z Gelsenkirchen zajmują 6., a gracze ze stolicy Niemiec 13. miejsce.

Sensacje w Pucharze Niemiec. RB Lipsk i Borussia Dortmund przegrały!

We wtorek rozegrane zostały pierwsze mecze 1/8 finału Pucharu Niemiec. Sensacyjnie z rozgrywek odpadli faworyci - RB Lipsk i Borussia Dortmund, którzy przegrali odpowiednio z Eintrachtem Frankfurt (1:3) oraz Werderem Brema (2:3). W ćwierćfinale znajdzie się również Fortuna Duesseldorf, która pokonała na wyjeździe Kaiserslautern 5:2.