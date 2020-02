rvinpl pół godziny temu 0

Piątek wyróżniał się tym, że co 5 minut podnosił rękę żeby mu podać, a jak już dostał piłę to nie miał pojęcia co z nią zrobić. Bramka jaką strzelił wpada normalnie w 3 lidze. Ten chłop to ZAWSZE był techniczny nieudacznik bez jakiejkolwiek koncepcji rozegrania nie akcji, ale najbliższych 2 podań. Lewemu to on może nosić pastę do czyszczenia butów i zamawiać szczotki na allegro.