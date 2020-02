kosmyg 2 godziny temu Oceniono 1 raz 1

Norma, tymczasowy trener wprowadza luz, więc piłkarze są uskrzydleni a w nogach mają moc po solidnych treningach. Potem jednak moc się kończy, piłkarze przyzwyczajają się do luzu, niektórzy chcą go coraz więcej a spóźniona próba wprowadzenia dyscypliny kończy się buntem na pokładzie. Jeśli nawet Flick zostanie na kolejny sezon, to wyleci przed końcem roku.