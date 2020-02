Ostatnie dni są bardzo intensywne dla Krzysztofa Piątka. W czwartek podpisał on kontrakt z Herthą Berlin, opuszczając po roku AC Milan. Dzień później zadebiutował w nowym zespole, który rywalizował w Bundeslidze z Schalke (0:0). We wtorek ekipy z Berlina i Gelsenkirchen spotkają się ponownie, tym razem w meczu o ćwierćfinał Pucharu Niemiec. Polak ma poprowadzić kolegów do awansu.

Piątek pojawił się w poniedziałek na konferencji przed meczem z Schalke. Niemieccy dziennikarze wypytywali go m.in. o wrażenia z pierwszego występu w Niemczech i o Roberta Lewandowskiego. Były napastnik Milanu przyznał, że w Bundeslidze jest więcej przestrzeni, a w Serie A gra się bardziej defensywnie. Dodał, że nie chce być nazywany "nowym Lewandowskim", ale obserwuje starszego kolegę z reprezentacji i uczy się od niego.

Piątek chwalony przez berliński dziennik

- Piątek twardo stąpa po ziemi. Żadnych widocznych tatuaży, żadnych błyskotek. Ambicje ma jednak duże - pisze o Polaku "Berliner Morgenpost". I cytuje reprezentanta naszego kraju: Plan jest taki, żeby w przyszłym sezonie lub w nieodległej przyszłości awansować do Ligi Mistrzów. Jestem pewien, że nam się uda.

- Piątek, nazywany 'Krzysiem', ma zmotywować utalentowanych graczy Herthy do jeszcze cięższej pracy - kończy berliński dziennik. Relacja ze spotkania Pucharu Niemiec Hertha - Schalke w Sport.pl. Początek meczu o 20:45.