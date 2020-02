W czwartek Krzysztof Piątek został zawodnikiem Herthy Berlin. Napastnik reprezentacji Polski przeniósł się do stolicy Niemiec z Milanu. Berlińczycy zapłacili za Polaka 27 milionów euro oraz zobowiązali się do dopłacenia trzech milionów w bonusach.

Piątek ma już za sobą debiut w Bundeslidze. W piątek Polak wszedł na boisko w meczu z Schalke. Chociaż spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, to nasz napastnik został pozytywnie oceniony przez niemieckie media. "Prawie wygrał mecz: Piątkowi zabrakło niewiele w debiucie w Hercie" - tak relację pomeczową zatytułował "Kicker".

Lewandowski skomentował transfer Piątka

Transfer kolegi z reprezentacji Polski skomentował m.in. Robert Lewandowski. Napastnik Bayernu zabrał głos w tej sprawie po zakończeniu poniedziałkowej gali "Piłki Nożnej". - Krzysiek do mnie nie zadzwonił. Nie wiem, jak wyglądały rozmowy pomiędzy nim a klubem. Życzę Krzyśkowi jak najlepiej. Ale z drugiej strony można zadać sobie pytanie, czy Hertha to jest klub, który gra ofensywnie. Mam nadzieję, że będzie grał dobrze, będzie strzelał dużo goli, bo to jest potrzebne i jemu, i reprezentacji - powiedział Lewandowski cytowany przez "Super Express".

Szansę na pierwszą bramkę w nowych barwach Piątek będzie miał już we wtorek, kiedy jego drużyna ponownie zagra z Schalke. Tym razem w Pucharze Niemiec. Początek spotkania o godzinie 20:45.