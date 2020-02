We wtorek 4 lutego Hertha Berlin zagra z Schalke 04 Gelsenkirchen w 1/8 finału Pucharu Niemiec. Wszystko wskazuje na to, że będzie to pierwsze spotkanie, w którym Krzysztof Piątek zagra w pierwszym składzie zespołu z Berlina.

REKLAMA

"Milan chce sprzedać Piątka, bo pilnie potrzebuje pieniędzy"

Piątek zagra w pierwszym składzie. Klinsmann zdradził plany na mecz z Schalke

Wystawienie Piątka w pierwszym składzie zapowiedział trener Herthy, Juergen Klinsmann. Na przedmeczowej konferencji prasowej, pytany o obecność reprezentanta Polski w podstawowej jedenastce, odpowiedział: "Zakładam, że się w niej znajdzie".

Dla Piątka będzie to pierwsze spotkanie w podstawowym składzie Herthy. Polak trafił do drużyny z Berlina 30 stycznia. Dzień później wszedł na boisko na 27 minut spotkania ligowego z Schalke (0:0), ale nie zdołał strzelić gola. Teraz czasu dostanie więcej.