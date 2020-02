Robert Lewandowski trafia regularnie do siatki w lidze niemieckiej. Zimowa przerwa i operacja przepukliny wcale nie zahamowały jego popisów strzeleckich. Polski napastnik zdobywał dla Bayernu Monachium gole w każdym ze spotkań 2020 roku. Temat pobicia rekordu Gerda Muellera znowu powraca, a jego analizą zajął się magazyn "Kicker".

REKLAMA

Zobacz pięknego gola Lewandowskiego w meczu z Mainz (wygrana Bayernu 3:1):

Robert Lewandowski może pobić rekord Gerda Muellera

W sezonie 1971/1972 legendarny Niemiec zdobył aż 40 bramek w Bundeslidze. Czy Lewandowski może pobić jego osiągnięcie? Zdaniem niemieckiego portalu jest to jak najbardziej możliwe! Po rozegraniu 20 kolejek w lidze niemieckiej Polak ma na swoim koncie aż o cztery gole więcej, niż miał Mueller na tym samym pułapie rywalizacji w swoim rekordowym sezonie.

W bieżącym sezonie "Lewy" zdobywa bramkę średnio co 80 minut, a Mueller na tym samym etapie sezonu mógł się pochwalić średnią na poziomie 100 minut. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę rekordowy sezon Niemca, to okaże się, że był w tej statystyce minimalnie lepszy i strzelał co 77 minut.

W trwającym sezonie Lewandowskiemu nie udało się zdobyć gola w zaledwie czterech meczach Bundesligi. Co ciekawe, Gerd Mueller w najlepszym sezonie miał aż 15 takich spotkań. "Der Bomber" miał jednak nieprawdopodobne serie strzeleckie, zdobywając w jednym spotkaniu po dwie, trzy lub cztery bramki. Lewandowski do tej pory miał pięć takich meczów, natomiast Mueller w całym sezonie dokonał tej sztuki aż dwunastokrotnie.

Poniżej grafika z "Kickera" porównująca strzeleckie osiągnięcia Lewandowskiego, Timo Wernera (już 20 goli w tym sezonie) i Gerda Muellera:

Grafika z 'Kickera' przedstawiająca strzeleckie dokonania Lewandowskiego, Wernera i Muellera. screen z 'Kickera'

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Aplikacja Football LIVE Sport.pl