Robert Lewandowski pokonał bramkarza Mainz Robina Zentnera w ósmej minucie spotkania. Ta bramka to jego 150. gol w barwach Bayernu Monachium w Bundeslidze. By to osiągnąć, potrzebował jedynie 179 meczów. To rekord ligi, bo jeszcze nikt w tak krótkim czasie nie zdobył tylu bramek.

REKLAMA

Tak Bayern Monachium pokonał 3:1 na wyjeździe FSV Mainz 05:

Niemieckie media zachwalały grę reprezentanta Polski. "Jest nie do zatrzymania. Znów rzucił wyzwanie Wernerowi" - pisał o 22. trafieniu Lewandowskiego portal abendzeitung-muenchen.de, który przyznał mu ocenę "3" w skali 1-6, w której najwyższą jest "1". Wyżej zawodnika ocenił TZ.de, przyznając mu "2". Za lepszego od Lewandowskiego uznał tylko Thiago, który według portalu zagrał na poziomie "klasy światowej" - ocena 1. "Bild" również ocenił Polaka na "2", a Thiago na "1".

Erling Haaland wielkim rywalem Roberta Lewandowskiego?

- Znakomicie zaczął mecz, strzelając 22. gola w 20. meczu. Potem nie mógł być jednak tak zadowolony, jako że Erling Haaland strzelił dwa gole dla Borussii Dortmund i zdystansował go w klasyfikacji strzelców rundy rewanżowej - pisze "Suddeutsche Zeitung". Rewelacyjny Norweg strzelił szóstego i siódmego gola w trzecim meczu Bundesligi! Dla porównania, Polak strzelał po jednym golu w każdym z trzech meczów rundy wiosennej.

Dzięki zwycięstwu 3:1 nad Mainz, Bayern został liderem Bundesligi. Z 42 punktami na koncie wyprzedza o jeden punkt RB Lipsk, który w sobotę tylko zremisował z Borussią Moenchengladbach. Monachijczycy kolejny mecz zagrają już w środę przeciwko Hoffenheim w Pucharze Niemiec.