Robert Lewandowski pokonał bramkarza Mainz Robina Zentnera w ósmej minucie spotkania. Polski napastnik świetnie wykorzystał podanie Benjamina Pavarda i zdobył swojego 22. gola w tym sezonie ligowym.

Tak wyglądał gol Roberta Lewandowskiego w meczu przeciwko Mainz:

Ta bramka to także jego 150. gol w barwach Bayernu Monachium w Bundeslidze. By to osiągnąć, potrzebował jedynie 179 meczów. To rekord ligi, bo jeszcze nikt w tak krótkim czasie nie zdobył tylu bramek. Tylko ośmiu innych graczy w ogóle zdobyło 150 goli, grając w Niemczech. W tym gronie znajduje się dwóch innych zawodników Bawarczyków - Gerd Mueller i Karl-Heinz Rummenigge.

Dzięki zwycięstwu 3:1 nad Mainz, Bayern został liderem Bundesligi. Z 42 punktami na koncie wyprzedza o jeden punkt RB Lipsk, który w sobotę tylko zremisował z Borussią Moenchengladbach. Monachijczycy kolejny mecz zagrają już w środę przeciwko Hoffenheim w Pucharze Niemiec.