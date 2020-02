Bayern Monachium wygrał z FSV Mainz 05 3:1 w wyjazdowym meczu dwudziestej kolejki Bundesligi. Wszystkie bramki padały w pierwszej połowie spotkania, a Bayern swoje trzy gole zdobył w ciągu 30 minut.

Tak Bayern pokonywał 5:0 Schalke 04:

W ósmej minucie bramkarza gospodarzy Robina Zentnera pokonał Robert Lewandowski. Polski napastnik świetnie wykorzystał podanie Benjamina Pavarda i zdobył swojego 22. gola w tym sezonie ligowym. Sześć minut później swoje trafienie dołożył Thomas Mueller, a w 26. minucie gola strzelił także Thiago Alcantara. Honorową bramkę dla Mainz w 45. minucie zdobył Jerry St. Juste.

W drugiej połowie kibice nie oglądali już goli, choć mogło się wydawać, że Mainz przejmie inicjatywę i będzie sobie tworzyć sytuacje. Jednak po niezłym pierwszym kwadransie od wznowienia gry w wykonaniu gospodarzy, Bayern odzyskał kontrolę. Starał się nie dopuszczać rywali do piłki do końca spotkania, ale ci zdołali ich jeszcze zepchnąć do defensywy. Zawodnicy Achima Beierlorzera naciskali w końcówce, ale nie dali rady zdobyć kolejnego gola.

Robert Lewandowski poza bramką z ósmej minuty miał jeszcze co najmniej dwie doskonałe szanse na kolejne gole. W 78. minucie i świetnym dośrodkowaniu z rzutu rożnego, Ivan Perisić głową przedłużył je do Lewandowskiego, który nie zdołał zamknąć akcji. Polak nie doskoczył do piłki w powietrzu, a ta wyszła poza linię końcową. Pięć minut później napastnik Bayernu dostał podanie w pole karne po kuriozalnej stracie Mainz, ale strzelił obok bramki, będąc w sytuacji sam na sam z Zentnerem.

Dzięki temu zwycięstwu Bayern został liderem Bundesligi. Z 42 punktami na koncie Bawarczycy będą czekać na wynik spotkania drugiego w tabeli RB Lipsk z Borussią Moenchengladbach, które rozpocznie się w sobotę o 18:30. Monachijczycy kolejny mecz zagrają już w środę przeciwko Hoffenheim w Pucharze Niemiec.