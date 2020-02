W piątek Hertha Berlin bezbramkowo zremisowała w meczu dwudziestej kolejki Bundesligi przeciwko Schalke 04. W tym mecz meczu zadebiutował sprowadzony dzień wcześniej Krzysztof Piątek. Polak dostał pół godziny gry i odmienił styl swojej drużyny, ale nie zdołał strzelić bramki.

Po meczu przyznał w rozmowie z Super Expressem, że do transferu przekonał go plan na jego karierę zaproponowany przez berliński klub i samego trenera. - Trener Klinsmann przedstawił mi plan na mnie i mam również nadzieję, że jako były napastnik swoim doświadczeniem pomoże mi się rozwijać, bo to jest najważniejsze - powiedział Piątek.

Krzysztof Piątek: W Milanie zmieniają napastnika co rok

W ostatnich tygodniach widać było, że Milan chce wręcz wypchnąć polskiego napastnika z klubu i szybko odzyskać zainwestowane w niego środki. - Za mną fajny rok tam spędzony, choć ostatnie miesiące nie były lekkie. W ciągu roku strzeliłem 16 bramek, co chyba nie jest złym wynikiem, ale losy potoczyły się tak, a nie inaczej. W Milanie zmieniają napastnika co rok i to jest chyba przyzwyczajenie co niektórych w tym klubie. Faktem jest, że ostatnio nie strzelaliśmy bramek i ja nie byłem skuteczny. Mój sentyment do Milanu pozostanie do końca życia. To jak mnie przyjęli na początku kibice i wszyscy w klubie było czymś niesamowitym. Życie toczy się jednak dalej, bo taka jest piłka nożna - dodał polski napastnik.

Piątek grał we Włoszech przez 1,5 roku. W Genoi rozegrał 21 meczów, w których strzelił 19 goli. W Milanie wystąpił w 41 spotkaniach, w których zdobył 16 bramek i zaliczył asystę, ale ten sezon miał bardzo słaby. W samej Serie A strzelił tylko cztery gole, z czego aż trzy z rzutów karnych.