Hertha Berlin potrzebuje wzmocnień w ofensywie, co pokazał najlepiej piątkowy mecz z Schalke zremisowany 0:0. Matheus Cunha to 20-letni Brazylijczyk, który dobrze radzi sobie zarówno na pozycji wysuniętego napastnika, jak i za jego plecami, czyli na pozycji numer 10. - Matheus to młody gracz o wielkim potencjale. Mimo tego już pokazał wielkie umiejętności. Dzięki niemu nasza gra będzie bardziej urozmaicona - powiedział Michael Preetz, dyrektor sportowy Herthy w oficjalnym komunikacie

Krzysztof Piątek dostanie pomoc. Hertha ma problem ze strzelaniem goli

Według plotek, Hertha zapłaciła za młodego piłkarza aż 15 milionów euro, nie wiadomo jednak, jak długi kontrakt został z nim podpisany. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę kwotę, jaką za niego zapłacono, to jest to prawdopodobnie długa umowa.

W tym sezonie Cunha zagrał w 13 meczach RB Lipsk i nie udało mu się zdobyć żadnego gola. Ma jednak jedną asystę. Brazylijczyk ma wzmocnić ofensywę zespołu i wspomóc Piątka - Hertha ma spory problem ze strzelaniem goli (zaledwie 24 w tym sezonie), a w starciu z Schalke ekipa Juergena Klinsmanna nie oddała ani jednego celnego uderzenia!

W piątek Hertha Berlin bezbramkowo zremisowała w meczu dwudziestej kolejki Bundesligi przeciwko Schalke 04. W tym mecz meczu zadebiutował sprowadzony dzień wcześniej Krzysztof Piątek. Polak dostał pół godziny gry i odmienił styl swojej drużyny, ale nie zdołał strzelić bramki dającej jej wygraną w spotkaniu.