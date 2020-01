W czwartek Krzysztof Piątek oficjalnie został zawodnikiem Herthy Berlin. Niemiecki klub wykupił napastnika z Milanu za 27 mln euro, a kwota transferu może wynieść ostatecznie nawet 3 mln więcej, jeśli określone zostaną zapisane w kontrakcie zmienne.

Po upływie nieco ponad dwudziestu czterech godzin od podpisania umowy reprezentant Polski otrzyma prawdopodobnie szansę debiutu w nowym zespole. Jak informuje "Kicker", Piątek znajdzie się w kadrze meczowej na mecz 20. kolejki Bundesligi przeciwko Schalke 04 Gelsenkirchen. - Myślę, że Krzysiek w piątek zagra i wejdzie z ławki na ostatnie 10-15 minut - dodaje w rozmowie z serwisem sportowefakty.wp.pl agent piłkarza Tomasz Magdziarz.

WIDEO: Najlepsze gole Krzysztofa Piątka w sezonie 2018/19



Choć Piątek we Włoszech w tym sezonie zawodził (tylko 4 gole w Serie A, z czego 3 z karnych), w Berlinie wierzą, że atakujący szybko odzyska dyspozycję z rozgrywek 2018/2019. Wtedy w 42 spotkaniach rozegranych łącznie w barwach Genoi i Milanu zdobył 30 bramek i zanotował jedną asystę.

Hertha chce, by Polak był centralną postacią zespołu, który w najbliższych latach ma być stopniowo wzmacniany i planuje nawiązać równorzędną walkę z czołówką Bundesligi. Póki co ekipa ze stolicy ma jednak problem z rywalizacją z najsilniejszymi ekipami. Przed 20. serią gier Hertha zajmuje dopiero 13. lokatę w tabeli, tracąc do miejsca gwarantującego grę w europejskich pucharach (zajmowanego przez Schalke) 9 punktów.

Początek meczu Herthy Berlin z Schalke w piątek o godz. 20.30.