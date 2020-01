- Piątek ze średniaka Serie A, który kiedyś oczywiście tworzył historię tej ligi, przeniósł się do średniaka Bundesligi. Jakość piłkarska tych zespołów jest bardzo podobna - komentuje przenosiny Krzysztofa Piątka z Mediolanu do Berlina Artur Wichniarek. Były gracz Herthy, a także komentator Polsatu Sport, który na Olympiastadion chodzi regularnie dostrzega podobieństwa w grze obydwu drużyn. Podobieństwa, które nie mogą cieszyć kibiców

Kibice wygwizdali Krzysztofa Piątka w meczu z Fiorentiną:

Wybór Herthy “nieoczywisty”, ale będzie grał

- Oglądając jesienią zeszłego roku mecze Milanu nie odniosłem przekonania, że to jest zespół, który potrafi kreować grę. Po przyjściu Zlatana Ibrahimovicia nic się w tej kwestii nie zmieniło. Oczywiście “Rossoneri” łapią jakieś punkty, ale to nie jest Milan, który zachwycał tak jak kiedyś. Hertha zdobywa punkty w podobnym stylu. Skupia się na defensywie, nie chce stracić bramki i w prosty sposób szuka szans na gola. To futbol trochę męczący, nudny, mało odważny, pozbawiony własnego stylu - opisuje Wichniarek.

Transfer z Włoch do Niemiec przynajmniej na początku może przynieść jednak dla Polaka spore korzyści, bo Piątek w Berlinie powinien grać od pierwszych minut i to regularnie. - Teraz wreszcie zmieni się sytuacja Piątka. Na pewno od razu wskoczy do podstawowego składu ekipy ze stolicy. Przyszedł tutaj przecież za ogromne pieniądze, największe w historii klubu (około 27 mln euro - przyp. red.), więc będą też w stosunku do niego ogromne oczekiwania. Juergen Klinsmann na pewno zacznie budowanie składu właśnie od niego. To w czasie poprzedzającym mistrzostwa Europy był prawdopodobnie najważniejszy aspekt determinujący tę przeprowadzkę. Jeśli weźmiemy pod uwagę że Piątkiem interesowały się takie kluby jak Barcelona, Sevilla, Tottenham czy PSG, to wybór Herthy nie jest przecież oczywisty - wyjaśnia mieszkający w Berlinie były reprezentant kraju.

100 mln i Liga Mistrzów

Dla Piątka z pewnością ważne były plany Herthy na najbliższą przyszłość. W Berlinie chcą bowiem stworzyć klub nawiązujący walkę z najlepszymi, nie tylko w Niemczech ale i Europie. To dlatego w ostatnim czasie do stolicy ściągnięto tylu zawodników i wydano na nich niemal 70 mln euro: 20 milionów na Dodiego Lukebakio z Watfordu, 25 na Lucasa Tousarta z Lyonu (przyjdzie dopiero latem), 11 mln na Santiago Ascacibara ze Stuttgartu, 7 mln na Eduardo Loewena z Norymbergi i blisko 3 mln na Daishawna Redana z rezerw Chelsea. Z Piątkiem ta suma urosła już do 100 mln.

- Jeżeli masz pieniądze, to szybko robi się wokół ciebie problem. To tak jak z chodzeniem do restauracji. Lubimy jeść z tymi, o których wiemy, że zapłacą za posiłek. Podobnie jest przy stole negocjacyjnym podczas transferów. Z klubem, który ma pieniądze na transfery rozmawia się inaczej. Zawodnik idący do takiego klubu na wstępie jest już o 25 proc. droższy - komentuje te wydatki Wichniarek. Duże kwoty nagle były możliwe, bo za Herthą od niedawna stoi Lars Windhorst, inwestor, który w kilka miesięcy wpompował w klub aż ćwierć miliarda euro. Kupił niemal 50 proc. jego akcji i wskrzesił marzenia o Hercie konkurującej z PSG i Chelsea.

“Droga do silnej sportowo drużyny jest daleka”

Zimowy zaciąg berlińczyków z Piątkiem na czele robi wrażenie także jak spojrzymy na niego w perspektywie. - Biorąc pod uwagę kwoty przeznaczone na czteroletnie pensję piłkarzy to wraz z pieniędzmi wydanymi na same zimowe transfery idziemy w inwestycje sięgające setek milionów euro - punktuje Wichniarek, ale zaznacza, że droga do silnej sportowo drużyny jest jeszcze daleka. - Aby myśleć o rywalizacji z Bayernem czy Borussią Dortmund, ale też Schalke czy Monchengladbach, to według mnie trzeba kupić jeszcze z siedmiu graczy - dodaje.

Kogo? Szukać trzeba od pozycji numer “jeden”. - Podstawowy bramkarz Herthy Rune Jarstein ma 35 lat. To nie jest ten poziom, który gwarantują jego konkurenci w innych czołowych klubach: ter Stegen, Alisson, Neuer, Sommer. Patrząc na środkowych obrońców, choćby przez pryzmat meczu z Bayernem, też nie widzę tam ludzi, którzy są w stanie być podporą Herthy na arenie międzynarodowej - mówi Wichniarek. - Patrząc na projekt Liga Mistrzów na Olympiastadion, jako były zawodnik Herthy oczywiście mogę się cieszyć, ale uważam, że do tej Champions League jest jeszcze daleko. Co innego mieć pieniądze, co innego zbudować silny zespół - komentuje.

Wichniarek nie rozumie też niektórych decyzji trenera Juergena Klinsmanna, który docelowo ma pracować w radzie nadzorczej klubu, a nie na jego ławce trenerskiej. Między innymi tej dotyczącej odstawienia na boczny tor dotychczasowej "dziewiątki".

- Vedad Ibisević to człowiek, który nastrzelał mnóstwo goli w Bundeslidze, jedna z jej legend. W Hercie od kilku sezonów też był najbardziej bramkostrzelnym graczem. Chociaż w rundzie jesiennej zdobył więcej goli niż Davie Selke, został przez trenera Klinsmanna odstawiony. To trochę tak jak z kreatywnym Ondrejem Dudą, który poszedł na wypożyczenie. Mamy też Salomona Kalou, Który ma ogromne doświadczenie na arenie międzynarodowej, grał w Lidze Mistrzów i jest przez Klinsmanna skreślony. Nie widzę w tym wyraźnego planu nakreślonego przez trenera. Z drugiej strony każdy trener, który przychodzi do klubu ma swój pomysł na zespół i w pewnym stopniu trzeba mu zaufać. Trochę punktów berlińczykom do spokojnej wiosny jeszcze brakuje. Więc na razie nie można złościć się ich brzydką grą. Cel uświęca środki. Tak jak w przypadku niedawnego starcia w Wolfsburgu. Żadna z drużyn nie grała tam ładnie, a jednak trzy punkty do Berlina przywiozła Hertha - mówi Wichniarek. Swój najbliższy mecz berlińczycy zagrają już w piątek wieczorem. Czy z Piątkiem? To się okaże - mówi Wichniarek.

Były reprezentant Polski życzy “El Pistolero” debiutu takiego jaki miał Erling Haaland w BVB, który w 22 minuty strzelił trzy gole. - Na mecz z Schalke nie idę. Nie wiedziałem, że tak szybko potoczą się sprawy z transferem Polaka - śmieje się Wichniarek. Po meczu z Bayernem i Wolfsburgiem niekoniecznie planowałem oglądać znów męczącą się Herthę - dodaje.

Nowy klub Polaka zajmuje 13. miejsce w tabeli. ma tylko 5 punktów przewagi nad strefą barażową i 7 nad spadkową. Schalke walczy o europejskie puchary.

