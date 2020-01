Transfer Krzysztofa Piątka do Herthy Berlin został oficjalnie potwierdzony w czwartek. Jeszcze do niedawna głównym faworytem do ściągnięcia napastnika był Tottenham, ale londyński zespół oferował tylko wypożyczenie, a "Rossoneri" potrzebowali gotówki, więc zgodzili się na propozycję Herthy Berlin, która zapłaci za niego 27 milionów euro, plus trzy w bonusach.

- Piątek jest napastnikiem, który może być dla nas dobry ze względu na swoją jakość. Ma umiejętności do wykańczania akcji i przyjmowania piłki. To zdecydowanie wzmocnienie - powiedział na konferencji przed meczem z Schalke 04, Alexander Nouri, asystent Juliana Klinsmanna, trenera Herthy Berlin.

Kibice wygwizdali Krzysztofa Piątka w meczu z Fiorentiną:

Pierwsze komentarze Piątka po przejściu do Herhy Berlin

Sam zawodnik również postanowił skomentować przejście do 13. zespołu Bundesligi: - Cieszę się, że transfer został sfinalizowany. Sposób, w jaki klub mnie przekonał, sprawił, że był to właściwy ruch dla mnie. Jestem bardzo podekscytowany, że będę grać z nowymi kolegami. Chcę rozwijać się w klubie poprzez świetne występy i mam nadzieję, że zdobędę wiele bramek - powiedział polski napastnik dla oficjalnej strony Herthy Berlin.

- Bardzo się cieszę, że mogę być częścią tego projektu i grać w Bundeslidze dla mojego nowego zespołu w wielkim mieście z niesamowitym tifo! Nie mogę się doczekać rozpoczęcia gry na Olympia Stadion w Berlinie. Wielkie dzięki - taki wpis opublikował Piątek na swoim profilu na Twitterze:

