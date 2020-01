O transferze Krzysztofa Piątka mówiło się już od kilku tygodni. Jeszcze do niedawna głównym faworytem do ściągnięcia napastnika był Tottenham, ale londyński zespół oferował tylko wypożyczenie, a "Rossoneri" potrzebowali gotówki, więc zgodzili się na propozycję Herthy Berlin, która za niego zapłaci 27 milionów euro, plus trzy w bonusach.

Piątek całkowicie zawodzi w tym sezonie. W Serie A napastnik zdobył zaledwie cztery bramki, z czego aż trzy z rzutów karnych. Dotychczasowa kariera Polaka to niesamowita sinusoida. Jeszcze latem 2018 roku był anonimowym piłkarzem dla europejskich kibiców. Jednak w ciągu kilku miesięcy pobytu w Genoi stał się kandydatem na gwiazdę w Serie A. Piątek w Genoi zdobył 19 bramek w 21 spotkaniach, więc rok temu na jego transfer zdecydował się AC Milan, który zapłacił za niego 35 milionów euro, czyli o 30 więcej, niż zarobiła na nim pół roku wcześniej Cracovia. W klubie z San Siro strzelił 16 goli w 41 meczach.

Teraz będzie miał trudne zadanie, bo Hertha zajmuje dopiero 13. miejsce w Bundeslidze. Zespół z Berlina po 19 kolejkach Bundesligi ma zaledwie 22 punkty. Zespół Jurgena Klinsmanna zdobył tylko 24 bramki, Piątek ma być rozwiązaniem na strzelecką niemoc berlińczyków.

- Piątek jest napastnikiem, który może być dla nas dobry ze względu na swoją jakość. Ma umiejętności do wykańczania akcji i przyjmowania piłki. To zdecydowanie wzmocnienie - powiedział na konferencji przed meczem z Schalke 04, Alexander Nouri, asystent Juliana Klinsmanna, trenera Herthy Berlin.